Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В 2026–2027 годах в Омской области планируют дополнительно выделить порядка 125 млн рублей на ремонт и содержание дорог, обустройство остановок и закупку специализированной техники. Финансирование предусмотрено по поручению губернатора Виталия Хоценко.

В 2026 году 22,3 млн рублей направят на ремонт тротуара на улице Броз Тито в Омске. Работы охватят участок от улицы Ленина до площади Бухгольца. Его площадь составляет около 1,7 тыс. кв. метров.

Еще 4,9 млн рублей предусмотрено на содержание автомобильных дорог в Тевризском районе и обустройство остановки общественного транспорта «Библиотека им. Пушкина» на улице Красный Путь в Омске.

Отдельная часть финансирования – 45 млн рублей – предназначена для обновления парка дорожной техники Омска. На эти средства планируют приобрести шесть машин: три универсальные коммунальные УКМ-2500М и три комбинированные дорожные машины BELARUS-320.4М. К ним также закупят шесть единиц навесного оборудования. Техника будет задействована в содержании городской улично-дорожной сети.

Еще один объект включен в планы на 2027 год. На капитальный ремонт дороги от села Казанка до деревни Матюшино в Любинском районе предусмотрено 52,7 млн рублей. Работы затронут участок протяженностью 1,91 км.

Таким образом, дополнительное финансирование распределят между городскими и районными объектами. В Омске средства пойдут на ремонт пешеходной инфраструктуры, обустройство остановки и обновление коммунального автопарка, а в районах – на содержание дорог и капитальный ремонт регионального участка.