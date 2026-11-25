Фото: Omskinform.ru

В Омской филармонии с 1 по 3 декабря пройдет фестиваль Дениса Мацуева «Диалог поколений». Первые два концерта примет Концертный зал на улице Ленина, 27а, заключительный – Органный зал на Партизанской, 4. Все три вечера начинаются в 19:00.

Откроет фестиваль 1 декабря гала-концерт (12+). В первом отделении выступят пианист Эмир Закариа, скрипач Гайк Казазян, виолончелистка Полина Тхай и сопрано Мария Лупарева. После антракта Денис Мацуев исполнит фортепианный концерт Шумана с Омским академическим симфоническим оркестром под управлением Дмитрия Васильева.

На следующий день Мацуев сыграет с омским оркестром программу «Симфоджаз» (12+). Вместе с контрабасистом Андреем Ивановым он представит импровизацию на тему «Тюильрийского сада» Мусоргского, а в программу вошли «Баллада» и «Байкальская самба» самого Мацуева.

Завершится фестиваль 3 декабря выступлением лауреатов конкурса Grand Piano Competition (6+). На сцену Органного зала выйдут Анна Каракина, Михаил Пироженко и Эмир Закариа. В июне Закариа разделил Гран-при этого конкурса с Чарли Ву. В Омске он исполнит Венгерскую рапсодию № 12 Листа и прелюдии Рахманинова.