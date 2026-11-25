Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Омской области

В Омской области подняли до 200 тыс. рублей вознаграждение тем, кто приведет добровольца на военную службу. Об этом сообщило правительство региона.

Повышенная сумма действует с 27 ноября по 25 декабря. Рассчитывать на деньги может любой человек, который помог будущему контрактнику добраться до военкомата или администрации региона, чтобы тот заключил контракт с Минобороны России.

Деньги перечисляют после того, как привлеченный подпишет контракт. Чтобы получить вознаграждение, в заявлении при заключении контракта нужно указать имя того, кто привел добровольца.