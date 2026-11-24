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В Омской области простятся с 21-летним гвардии рядовым Игорем Морозовым, погибшим в ходе специальной военной операции. Он ушел из жизни 13 ноября при выполнении боевого задания на территории Донецкой Народной Республики.

Как рассказали в администрации Оконешниковского района, Игорь Морозов родился в 2005 году в Любимовке, где учился в школе, а в 2025 году окончил Омский транспортно-строительный колледж. После срочной службы он заключил контракт и стал оператором расчета FPV-дронов роты разведывательно-ударных БПЛА отряда беспилотных систем «Вега».

Знавшие бойца люди вспоминают его как открытого, трудолюбивого и отзывчивого человека. Соболезнования родным и близким погибшего выразили администрация и Совет депутатов Оконешниковского района.

Прощание состоится в селе Любимовка Оконешниковского района. Прощание пройдет 25 ноября по адресу: улица Новая, дом 9, квартира 2, в 14:30. Захоронение на местном кладбище запланировано на 16:00.