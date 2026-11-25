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Депутат Законодательного собрания Омской области Андрей Кипервар обратился в суд с заявлением о самобанкротстве. Как сообщает «РБК Омск», документы поступили 24 ноября, а сумма задолженности парламентария в них оценивается в 139,3 млн рублей. Дата первого заседания по делу пока не определена.

50-летний Андрей Кипервар трижды проходил в региональный парламент. В сентябре 2026 года он в очередной раз одержал победу на выборах по Кировскому избирательному округу № 2.

С 2012 по 2020 год Кипервар руководил ООО «Западно-Сибирский Металлургический комбинат». Осенью 2021 года против него завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов за 2015–2017 годы на сумму 45,8 млн рублей. По итогам разбирательства суд приговорил бизнесмена к штрафу в размере 200 тысяч рублей.