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В пятницу, 27 ноября, квалификационная коллегия судей Омской области соберется на заседание, в повестке которого семь вопросов. Главным из них станет прекращение отставки бывшей судьи Кировского районного суда Ирины Чернецовой. Основанием указан подпункт 2 пункта 6 статьи 15 закона «О статусе судей в Российской Федерации», причина – несоблюдение запретов и ограничений статьи 3 «Требования, предъявляемые к судье».

Еще четыре вопроса касаются ухода судей. Председатель Оконешниковского районного суда Андрей Трофименко просит сложить полномочия с 1 февраля 2027 года, его коллега из Павлоградского районного суда Евгения Лавринова – с 15 февраля 2027 года.

Судья Кировского районного суда Юлия Репетий намерена прекратить исполнение обязанностей с 30 декабря, судья Москаленского районного суда Ольга Кобзарь – с 8 февраля 2027 года.

Помимо этого, коллегия рассмотрит материалы плановых аттестаций действующих судей.