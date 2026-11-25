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Госкомпания «ДОМ.РФ» снова выставила на электронные торги особняк на Сенной, 38 – объект культурного наследия регионального значения. В единый лот вошли само здание площадью 300,5 кв. м и земельный участок на 462 кв. м. Начальная стоимость – 6 065 000 рублей, задаток – 606,5 тысячи, шаг аукциона – 61 тысяча рублей.

Осенью 2025 года особняк перешел в распоряжение госкомпании, а до этого территориальное управление Росимущества несколько лет безуспешно пыталось сдать пустующее здание в аренду – в 2023 году аренда предлагалась за 728 тысяч рублей в год. В конце сентября первые торги по той же цене уже проходили, но не состоялись из-за отсутствия заявок.

Снос особняку не грозит: статус памятника никуда не денется. Инвестору придется за свой счет провести научную реставрацию и восстановительные работы под контролем органов охраны наследия.

Рядом, в границах улиц Сенной, Чехова и Газетного переулка, развернулась площадка комплексного развития территорий площадью 0,16 гектара. В октябре право застроить ее получило ООО «Специализированный застройщик «Нордстрой». На участке стоят два аварийных деревянных дома 1917 года постройки – на Сенной, 33 и 35, их снесут.

Напомним, что в октябре особняк уже выставляли на торги с той же начальной ценой, а предыдущий аукцион 2 октября признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок.