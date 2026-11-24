Минтранс Омской области

На портале «Торги» выставили больше 30 лотов с имуществом со стройки Красногорского гидроузла в селе Красная Горка под Омском. Министерство имущественных отношений Омской области утвердило к реализации 33 лота: закладные детали для железобетонных конструкций, пути для подвесного крана, устройство обогрева закладных и крепления.

Самый дорогой лот – аварийно-восстановительные ворота «115 ХН 20,00-10,20-7,8». За них просят 47 788 060 рублей. На торги ворота выставляются уже восьмой раз. Самый дешевый лот – закладные для гидропривода основного затвора за 196 828 рублей. Стоимость отдельных закладных деталей при этом достигает 22,5 млн рублей.

Реализация имущества принесет региону как минимум 267,2 млн рублей. В министерстве отметили, что при оценке использовали рыночные цены. Стартовая цена аукциона на закладные снижалась несколько раз. Причину продажи имущества на портале «Торги» не раскрывают.

Стройка гидроузла простаивала около восьми лет, в документацию проекта вносились правки.