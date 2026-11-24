Фото: пресс-служба ООО «Магнит»

Регоператор «Магнит» с 15 ноября начал начислять пени за просрочку оплаты вывоза мусора. Как сообщили в компании, пени начисляются на всю задолженность за несвоевременную оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе за предыдущие периоды.

Размер неустойки определен типовой формой договора, утвержденной постановлением правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293, и рассчитывается исходя из ключевой ставки 14 %.

Должникам предложили два варианта: погасить долги либо провести сверку расчетов. Тем, кто полностью рассчитается до 31 декабря, ранее начисленные пени спишут автоматически. При погашении задолженности до конца декабря пени начислять не будут.

В компании напомнили, что задолженность за ТКО учитывают контрагенты, банки и организаторы закупок. Просрочка может повлиять на кредитование и участие в тендерах. Чтобы избежать неприятностей, регоператор рекомендует придерживаться графика платежей – вносить деньги до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Вопросы по задолженности и документам можно задать по телефону 35-25-25, добавочные 231 и 467.

Напомним, что в ноябре прошлого года регоператор опубликовал список юрлиц без договоров на вывоз ТКО, а весной 2026-го провел инвентаризацию нежилых помещений и выявил объекты, владельцы которых не заключили договор.