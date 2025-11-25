Омский регоператор «Магнит» опубликовал список юрлиц без договоров на вывоз ТКО

Обновление списка происходит регулярно, а отсутствие договоров на вывоз ТКО может привести к штрафам.

Пресс-служба ООО «Магнит»

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Магнит» сообщил об обновлении перечня юридических лиц, не имеющих договоров на вывоз твердых коммунальных отходов. Информация размещена на официальном сайте компании в разделе «Юрлица, не имеющие договоров на вывоз ТКО».

Руководство компании подчеркивает, что обновление списка проводится регулярно и позволяет выявлять организации-уклонистов, а также обеспечивать прозрачность в сфере обращения с отходами.

«Магнит» напоминает: договор на вывоз ТКО обязателен для всех юрлиц. Его отсутствие может привести к административным штрафам и взысканию задолженности.