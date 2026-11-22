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С приходом холодов вороны все активнее покидают леса и перебираются в города и поселки Омской области, поскольку в населенных пунктах им проще найти пропитание. О причинах такой миграции рассказали в Управлении по охране животного мира Омской области.

Как уточнили в ведомстве, зимой добывать корм в естественных условиях птицам заметно труднее, тогда как рядом с людьми пропитание практически всегда под рукой.

Наибольшую привлекательность для пернатых представляют мусорные полигоны, парки и дворы. Открытые контейнеры с отходами, брошенные остатки еды и подкормка от горожан позволяют воронам благополучно пережить холодный сезон.

При этом специалисты обращают внимание: скопления ворон на свалках говорят о том, что человек производит слишком много пищевых отходов. Переселение птиц сказывается и на экосистеме – в лесах их становится меньше, зато в городской среде они осваиваются все смелее и временами ведут себя агрессивно.

Отдельного упоминания заслуживает сообразительность врановых. Известны случаи, когда они помогали охотникам находить затаившуюся добычу, громко крича и рассчитывая получить за это вознаграждение. Кроме того, вороны годами помнят конкретных людей и связывают их с хорошими или плохими поступками.