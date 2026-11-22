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Омичи жалуются на недоступность интернета и кабельного телевидения от провайдера «ТрансТелеком». По данным сервиса DownDetector, сбой на сетях ТТК в Омской области длится несколько дней, а за последние сутки поступило 168 сообщений о неполадках.

На Омскую область пришлась почти половина откликов о неполадках – регион стал лидером по числу жалоб на провайдера. При этом зафиксированных сетевых сбоев около 2 %. Наибольшее число одномоментных жалоб пришлось примерно на 23:50 21 ноября.

Судя по комментариям под публикациями провайдера, неполадки с интернетом фиксируют и в других регионах – в Ростове, Самаре, Усинске, Саратовской области, Республике Коми. На сайте техподдержки ТТК размещено уведомление о работах на сети в Омске, при этом раздел «Узнать больше» сейчас недоступен.