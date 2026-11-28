omskinform.ru

В 2026/2027 учебном году зимние каникулы школьников продлятся 11 дней – на день меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпросвещения РФ.

Сколько всего дней отдыха будет у школьников за учебный год, каждая школа решает сама. Но при составлении графика образовательные организации обязаны соблюдать требования Роспотребнадзора – они служат ориентиром.

Зимние каникулы приходятся на новогодние праздники. По производственному календарю взрослые будут отдыхать с 31 декабря по 11 января, а перед праздниками рабочими остаются 28, 29 и 30 декабря.

Напомним, что в октябре Минпросвещения скорректировало график каникул на 2026/2027 учебный год: суммарно ученики 2–11-х классов отдохнут 126 дней, а первоклассников ждут дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.