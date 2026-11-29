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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на новогодних каникулах школьникам не будут задавать домашние задания. Речь идет о периоде с 31 декабря по 11 января.

– Домашние задания в период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января школьникам задаваться не будут. На период каникул домашние задания не задаются, – сообщил министр ТАСС.

Ранее Минпросвещения рекомендовало установить даты каникул с 31 декабря по 10 января. При этом продолжительность отдыха в учебном году 2026/2027 сократилась на один день по сравнению с прошлым годом. Конкретные сроки каникул каждая школа определяет самостоятельно, ориентируясь на санитарные нормы Роспотребнадзора.

По производственному календарю нерабочие праздничные дни приходятся на период с 31 декабря по 11 января. Перед праздниками предстоит отработать еще три дня – 28, 29 и 30 декабря.

Напомним, что в 2026/2027 учебном году зимние каникулы школьников продлятся 11 дней – на день меньше, чем годом ранее.