Взрослые омичи снова станут молодежью

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Возраст молодежи в России со временем планируют увеличить до 40 лет. По словам генерального директора аналитического центра ВЦИОМ Валерия Федорова, подобная инициатива обусловлена тем, что благодаря развитию медицины и популярности здорового образа жизни люди стали дольше чувствовать себя молодыми. Сейчас в стране к этой категории относятся россияне от 14 до 35 лет включительно.

– Предполагаю, что через какое-то время мы будем уже до 40 лет отодвигать верхнюю планку возраста молодежи, – поделился Федоров в беседе с РИА Новости.

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения пояснил РИА Новости, что через определенный период верхнюю планку показателя предполагается сдвинуть до 40-летнего рубежа. Как отметил Валерий Федоров, за последние полтора десятка лет восприятие возраста существенно трансформировалось на фоне расширения возможностей для граждан.

По его оценке, изменения носят масштабный характер: улучшилось качество жизни, медицина шагнула вперед, а граждане стали больше внимания уделять спорту и поддержанию физической формы. Если раньше для переосмысления зрелого возраста требовалось издавать специальные книги, то сегодня в дополнительных доказательствах никто не нуждается.