Отбывающий наказание в отряде хозяйственного обслуживания следственного изолятора № 2 осужденный получил возможность посетить Кадровый центр Тарского района. О краткосрочном выезде, организованном сотрудниками СИЗО-2, информирует пресс-служба УФСИН России по Омской области.

Цель поездки – помощь в успешной ресоциализации после выхода на свободу. Специалисты центра занятости ознакомили мужчину с обстановкой на региональном рынке труда. Ему также рассказали, как можно пройти профобучение или переподготовку и какие возможности дает программа временного трудоустройства для тех, кому сложно найти работу.

Во время визита осужденный получил список документов, требующихся для оформления госуслуг, и узнал порядок действий после освобождения. Отдельно ему представили вакансии, открытые в Тарском районе, в том числе рабочие специальности, для которых не нужна долгая подготовка.

Такие выезды сотрудники учреждений УФСИН России по Омской области проводят по плану. Они входят в комплекс мер, помогающих отбывающим наказание подготовиться к жизни в обществе. Администрация учреждений налаживает взаимодействие со службой занятости и социальными партнерами, чтобы к моменту выхода на свободу человек уже понимал, как обстоят дела на рынке труда и какие есть варианты с трудоустройством.