администрация г. Омска

В Департаменте транспорта администрации Омска сообщили о том, какой объем подвижного состава электротранспорта нуждается в замене: из 77 курсирующих по городу трамваев обновить придется 52 вагона. Об этом сообщает NGS55.RU.

По оценке дептранса, если исходить из примерной цены одного односекционного вагона, равной примерно 90 млн рублей, замена всех изношенных машин обойдется в 4,68 млрд рублей по нынешним расценкам. Масштабная модернизация парка пока не запланирована. Ранее в городе собирались обкатать единственный современный образец – двухсекционный беспилотный «Богатырь», однако эти испытания были прекращены.

Сколько именно средств готовы выделить на закупку техники и в какие сроки может пройти обновление, в сообщении не уточняется.