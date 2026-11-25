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Аппарат губернатора и правительства Омской области ищет подрядчика, который будет кормить официальные делегации в 2027 году. На эти цели заложили до 950 тысяч рублей. Сколько будет приемов и сколько гостей на них ждут, заранее неизвестно – услуги заказчик оплачивает по отдельным заявкам.

Расценки на питание в конкурсной документации прописаны основательно. Завтрак обойдется в 1 925 рублей 10 копеек на человека. В примерном меню – глазунья с беконом и помидорами или омлет с брокколи и сладким перцем, блины, канапе, мини-брускетта, расстегай, яблочный или вишневый штрудель.

Обед по начальному расчету стоит 5 854 рубля 80 копеек на гостя – на выбор борщ с телятиной или грибной крем-суп, речная форель со шпинатом или телятина с кускусом.

Ужин потянет на 8 297 рублей 25 копеек, среди горячего – медальоны из индейки в беконе с соусом из дорблю. Банкет оценен в 15 300 рублей на человека: ассорти из мидий, кальмара, осьминога и креветок, жюльен с белыми грибами, стейк из телятины.

Окончательный набор блюд согласуют перед каждым приемом. Обслуживать гостей будет минимум один официант на десять человек, выездное обслуживание с сервировкой и работой официантов стоит 920 рублей на гостя.

Чтобы определить цены, заказчик сравнил три коммерческих предложения и по каждой позиции выбрал самую низкую – за один и тот же завтрак поставщики запросили от 1 925 рублей 10 копеек до 3 350 рублей.

Заявки на конкурс принимают до 10 декабря.