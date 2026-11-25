Фото: пресс-служба УФСИН России по Омской области

В двух омских колониях осужденные связали себя узами брака. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

В исправительной колонии № 3 сразу две пары зарегистрировала представитель Советского отдела Управления ЗАГС Омска. Молодожены обменялись кольцами и получили свидетельства о заключении брака.

В исправительной колонии № 9 церемонию провел специалист Октябрьского отдела ЗАГС. Пары обменялись кольцами в присутствии близких.

Как отметили в службе, такие мероприятия проводят в рамках работы по социальной адаптации осужденных.

Напомним, что в омских колониях свадьбы проводят нередко: в январе пары поженились в исправительной колонии № 3, а в апреле там же состоялась еще одна церемония, после которой молодожены отправились на длительное свидание.