·Общество

Омички выбрали в мужья еще двоих заключенных

Пары поженились прямо в колонии.

В омской колонии № 3 состоялись сразу две свадьбы. Пары обменялись кольцами и произнесли клятвы верности.

Как сообщает пресс-служба УФСИН, церемония прошла в теплой и трогательной атмосфере с участием представителей администрации. В ведомстве считают, что бракосочетания формируют у осужденных чувство ответственности и стремления к позитивным переменам.

Бракосочетания в омских колониях не редкость. Свадьбы играют как молодые заключенные, так и «со стажем».

