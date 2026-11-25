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В центре Омска местная жительница нашла перепела с травмой крыла и отнесла его в Управление по охране животного мира. Птицу осмотрели, накормили и выходили – сейчас она уже окрепла.

По оценке специалистов, перепел останется в Омской области до весны. Обычно эти птицы улетают из региона в период с конца августа по конец октября, а к финалу осени задерживаются лишь редкие особи. В ведомстве отметили, что помощь омички и уход инспекторов обеспечат птице безопасную зимовку.

За последнюю неделю это уже второй подобный инцидент в регионе. Ранее инспекторы Управления по охране животного мира вызволили краснокнижного лебедя, оказавшегося в полынье на замерзшем озере.