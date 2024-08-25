В среднем врачи зарабатывают почти 83 тыс. рублей в месяц.

Росстат представил данные по средним зарплатам врачей с января по июнь 2024 года. В Омской области эта цифра составила 82 782 тыс. рублей.

Приводятся данные и по районам области. Так, больше всех в регионе получают медработники в Тарском районе, 100,763 тыс. рублей. Меньше всего, 71,328 тыс. рублей, получки у врачей в Омском районе.

Всего в России медицинские работники в среднем получают 121,322 тыс. рублей в месяц. Больше 200 тыс. рублей в месяц зарабатывают в семи регионах страны: на Чукотке, в Ямало-Ненецком автономном округе, в Магаданской и Сахалинской областях, Ненецком АО, в Москве и на Камчатке.