Подорожание продуктов произошло в середине мая. Цена выросла незначительно.

Подорожание продуктов произошло в середине мая. Цена выросла незначительно.

В Омской области подорожали мясные продукты. Повышение цен произошло с 13 по 20 мая. Об этом сообщили в Росстате.

Так, за данную неделю на 6,56 рубля подорожала полукопченая колбаса. Теперь продукт можно купить за 565,34 рубля. Всего с начала года такая колбаса выросла в цене на 33,7 рубля. Кроме того, подорожали сосиски с сардельками. С 13 по 20 мая цена выросла на 0,09 рубля, за год – на 13 рублей. Также изменилась цена на сметану. Она подорожала на 1,32 рубля (до 238 рублей).

Однако есть и продукты, стоимость которых снизилась. Это оказалось сливочное масло. За указанный период цена продукта упала на 4,52 рубля (до 730 рублей).