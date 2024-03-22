Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

На Левом берегу города появилось производство по выпуску колбасных изделий. Его площадь составляет 11 тыс. кв. м.

На Левобережье Омска построили производственный корпус по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов. Его общая мощность составляет до 48 тонн готовой продукции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Двухэтажное здание площадью 11 тыс. кв. м построило ООО «Сибирские колбасы». Кроме того, в эксплуатацию ввели еще два объекта – одноэтажное здание дезбарьера площадью 182 кв. м и двухэтажное сооружение локальной очистки площадью 411 кв. м.

1797
·Экономика/Бизнес

На Левом берегу города появилось производство по выпуску колбасных изделий. Его площадь составляет 11 тыс. кв. м.

На Левобережье Омска построили производственный корпус по выпуску колбасных изделий и полуфабрикатов. Его общая мощность составляет до 48 тонн готовой продукции. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города.

Двухэтажное здание площадью 11 тыс. кв. м построило ООО «Сибирские колбасы». Кроме того, в эксплуатацию ввели еще два объекта – одноэтажное здание дезбарьера площадью 182 кв. м и двухэтажное сооружение локальной очистки площадью 411 кв. м.

1797