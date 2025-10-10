Любимые деликатесы от «МК Называевский» в «Тюкалиночке»

Продукция предприятия поступает в магазины «Тюкалиночка», где представлено более десятка популярных позиций.

Черказьянова Яна

Как мало осталось продуктов, пробуя которые понимаешь: вот он, тот самый вкус, как раньше! Когда чувствуется и качество, и баланс вкуса, и натуральность. Именно за это омичи любят продукцию Называевского мясокомбината и идут за ней в «Тюкалиночку», зная, что она всегда свежая и из настоящего мяса.

Очень любят омичи классическую продукцию Называевского мясокомбината, чье качество не меняется с годами: ароматную вареную ветчину «Купеческая», с цельными кусочками мяса; Пикантную Краковскую колбаску, без которой не обходится ни одно застолье; нежнейший карбонад «Восточный» и любимую детьми и взрослыми вареную колбасу с тем самым вкусом «из детства».

Отдельно стоит сказать про незаменимый вариант для завтрака или быстрого обеда всей семьи: сосиски «Для завтраков» и шпикачки «Оригинальные вареные». В каждой второй семье в холодильнике лежит запас этих вкуснейших сосисок и шпикачек, с чистым составом, любимым вкусом и качеством, которое остается неизменным.

Специально для «Тюкалиночки» в Называевском мясокомбинате создают особенные деликатесы. Так, недавно на полках появился настоящий биохакинг-продукт – слойка печеночная, источник натурального железа. Вкуснейшая закуска из печени по приятной цене, с которой обеды и ужины станут разнообразнее, а здоровье – крепче. Новинка уже полюбилась омичам своей приятной ценой и особенным вкусом. Откройте для себя этот продукт, и вы непременно оцените его вкус и пользу.

В «Тюкалиночке» каждый продукт всегда исключительно свежий – завоз продукции происходит каждые 7 дней. Приглашаем вас в «Тюкалиночку», попробовать свежайшие любимые продукты и эксклюзивные деликатесы от «МК Называевский»!