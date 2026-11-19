VK Play

Отечественный процессор «Иртыш» получил собственный товарный знак. Роспатент одобрил заявку на регистрацию логотипа, которую подала компания-разработчик ООО «Трамплин электроникс».

Логотип зарегистрировали в двух вариантах – цветном и черно-белом. В его основе – квадратный символ, напоминающий корпус процессора, и название чипа. Саму заявку разработчик направил в ведомство еще в прошлом году.

Серверный процессор «Иртыш С616» впервые представили на выставке-форуме «Электроника России 2025». При этом в основе отечественной разработки лежит китайская архитектура Loongson Technology. На реализацию проекта компании выделили заем в размере 1,3 млрд рублей.

Отметим, что название «Иртыш» уже не раз использовали и для других российских товарных знаков. Например, так назывались модели телевизоров омского производственного объединения «Иртыш», позднее реорганизованного в АО «ОНИИП». Кроме того, в июле зарегистрировали права на контроллеры и базовые системы ввода-вывода для материнских плат, работающих на базе одноименного процессора.

При этом название реки носит омский футбольный клуб, а в 2010 году регистрацию проходила авиакомпания «Иртыш». Всего в России насчитывается около 30 товарных знаков, содержащих это слово или его производные.

Напомним, ранее сообщалось, что на деловом форуме в Омске рассказали, что отечественные процессоры можно использовать для БПЛА, роботов и поездов.