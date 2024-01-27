При этом в 2022 году регион потерял почти 20 тысяч жителей.

При этом в 2022 году регион потерял почти 20 тысяч жителей.

На начало текущего года в Омской области оказалось зарегистрировано 1 818 300 человек. Большая часть жителей области - городское население. 1,3 млн людей проживают в Омске, Называевске, Исилькуле, Калачинске, Тюкалинске и Таре, остальные - в населенных пунктах региона. Такую информацию представил Росстат.

За год количество жителей в регионе сократилось более чем на 13,5 тысяч человек. При этом в 2022 году область потеряла почти 20 тысяч жителей.

В общей сложности в России сейчас проживают 146,2 млн человек. За год показатель снизился почти на 244 тыс.