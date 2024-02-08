За 11 месяцев прошлого года регион покинуло более 38 тыс. человек. Это оказалось меньше, чем в 2022 году.

За 11 месяцев прошлого года регион покинуло более 38 тыс. человек. Это оказалось меньше, чем в 2022 году.

Омская область стала второй в стране по миграционному оттоку населения. За 11 месяцев прошлого года регион покинули 38 873 человека. Приехали за этот период 33 996 человек. Убыль населения составила 4877 человек. Такие данные приводит Росстат.

Антилидером стала Иркутская область. Из этого региона уехали 47 918 человек. Показатель убыли – 5390 человек. Кроме того, среди аутсайдеров оказались Дагестан (–4104 человека) и Чечня (– 4052).

Большой миграционный прирост оказался в Московской области (+73,8 тыс. человек), Москве (+36,8 тыс. человек), Краснодарском крае (+30,7 тыс. человек) и Тюменской области (+25,3 тыс. человек).

Отметим, что в 2022 году Омскую область покинули 48 893 человека.