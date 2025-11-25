Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

В Омске повысят выплаты для переселенцев из других стран

Больше платить будут участникам программы «Соотечественники».

Власти Омской области планируют увеличить пособия соотечественникам, которые вернутся в регион из-за рубежа в 2026 году. Соответствующий законопроект опубликовало региональное министерство труда и социального развития.

Единовременная подъемная выплата увеличится с 15 до 17 тыс. рублей. Членам семьи будут выплачивать еще по 8,5 тыс. рублей (вместо 7,5 тысячи). Для участников этой государственной программы, у которых есть маленькие дети, выплата увеличится с 12 до 21,6 тыс. рублей.

Также власти продлят до 2028 года срок компенсации переселившимся семьям за расходы на аренду жилья или оплату гостиничных услуг. Выплата может достигать 70 тыс. рублей.

·Политика

В Омске повысят выплаты для переселенцев из других стран

Больше платить будут участникам программы «Соотечественники».

Власти Омской области планируют увеличить пособия соотечественникам, которые вернутся в регион из-за рубежа в 2026 году. Соответствующий законопроект опубликовало региональное министерство труда и социального развития.

Единовременная подъемная выплата увеличится с 15 до 17 тыс. рублей. Членам семьи будут выплачивать еще по 8,5 тыс. рублей (вместо 7,5 тысячи). Для участников этой государственной программы, у которых есть маленькие дети, выплата увеличится с 12 до 21,6 тыс. рублей.

Также власти продлят до 2028 года срок компенсации переселившимся семьям за расходы на аренду жилья или оплату гостиничных услуг. Выплата может достигать 70 тыс. рублей.