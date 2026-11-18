Командование 68-й гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой дивизии и лично врио командира гвардии полковник И. Измайлов направили слова признательности коллективу Омской центральной районной больницы. Военные отметили неравнодушие персонала медучреждения и весомую поддержку, которую врачи и медсестры оказывают участникам специальной военной операции.
Ситуацию прокомментировала главный врач Омской ЦРБ Анна Шапран, подчеркнув важность работы тыла для общих успехов на фронте.
– Поддержка бойцов, которые сегодня на передовой отстаивают интересы Родины, – это наша гражданская позиция, наша ответственность. Каждая наша посылка с лекарствами и медицинскими изделиями, каждый «привет», отправленные нашим бойцам в зону СВО, – это наш вклад в общую Победу, которая куется не только на линии фронта, но и в госпиталях и больницах, – отметила руководитель медучреждения.
Добавим, что сотрудники районной больницы на регулярной основе формируют гуманитарные грузы для фронта. В состав посылок входят востребованные на передовой расходные материалы, среди которых стерильные бинты, шприцы и инъекционные салфетки.