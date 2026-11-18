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В Омской области ужесточили требования к кадровому составу строительных компаний в части контроля за безопасностью на площадках. Как сообщили в региональном Минстрое по итогам заседания Совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями, вступили в силу поправки федерального ведомства, меняющие порядок найма профильных сотрудников.

Главное нововведение касается запрета на совместительство: специалистов по охране труда включили в перечень десяти строительных должностей, совмещать которые с другой занятостью теперь нельзя. Предприятия-члены СРО обязаны оформлять таких работников исключительно по основному месту работы, а сами инженеры должны числиться в национальных реестрах НОСТРОЙ или НОПРИЗ.

– В частности, стало строже с тем, как организована охрана труда и кто именно отвечает за безопасность и качество работ на стройках, – отметили в минстрое Омской области.

В ведомстве добавили, что новые правила подчеркивают значимость системного подхода к безопасности на объектах и конкретизируют требования к специалистам в структуре компаний. В ближайшее время омские СРО закрепят обновленные нормы во внутренних документах, что позволит надзорным органам и заказчикам оперативнее отслеживать соблюдение техники безопасности на стройплощадках региона.