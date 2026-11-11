В Генштабе объявили о скором обмене пленными с Украиной

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В ближайшие три недели может состояться обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом в интервью «Вестям» сообщил первый заместитель начальника управления информации Генштаба Александр Зорин.

По его словам, предстоящий обмен станет одним из самых масштабных. Предполагается, что каждая сторона передаст как минимум по тысяче человек.

– В прошлом году самый масштабный был в тысячу человек. От этого и будем танцевать, – сказал Зорин.

По итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва и Киев договорились о новом масштабном обмене. Конкретные параметры, по его словам, огласят в ближайшее время.

Мединский также отметил, что стороны обменялись позициями и «где-то нашли взаимопонимание, где-то нет». Предыдущий обмен пленными Россия и Украина провели 23 октября – тогда друг другу передали по 270 военнослужащих.