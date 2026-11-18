Фото: omskinform.ru

Сегодня, 18 ноября, домашний матч с «Адмиралом» на «G-Drive Арене» «Авангард» посвятил накануне ушедшему из жизни легендарному диктору Надежде Демичевой. Четыре года назад «Омск-информ» сделал интервью, раскрывшее узнаваемый всеми омичами «голос» с «домашней» стороны. Мы постарались показать такой, какая она есть в жизни. «Обо мне никто так не писал», – с присущей только ей искренностью сказала Демичева после того, как увидела текст.

Надежда Демичева останется в нашей памяти именно такой: веселой, отзывчивой, искрящейся, верящей в людей. Всю игру интервью будет стоять на главной странице сайта. Читаем беседу и вспоминаем, какой она была.

Знаменитый «голос» омского «Авангарда» Надежда Демичева, работавшая на протяжении 36 лет, после открытия «G-Drive Арены» перестала появляться на матчах команды. Теперь ее можно услышать лишь на играх «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов». Болельщики даже составили петицию, призывая вернуть легендарного диктора.

Фото: omskinform.ru

Надежда Демичева согласилась прийти в редакцию РИА «Омск-информ», но мы сразу договорились не обсуждать эту тему, поскольку для легендарного диктора она болезненная. И без этого нашлось множество поводов для откровенного разговора. Наша героиня рассказала, как в совершенстве овладела жестами, словами «разнимала» хоккеистов на скамейке штрафников и провела несколько матчей со сломанной ногой. Уверены, что это интервью будет интересно не только болельщикам «ястребов», но и многим-многим омичам – голос Надежды Демичевой, как говорится, один на миллион.

Нужно «включить все лампочки», иначе игра не пойдет

– Надежда Викторовна, в ноябре нынешнего года исполнилось 36 лет, как вы впервые стали работать диктором на хоккее. Не жалеете о своем выборе?

– Вообще никогда не жалела! В юности хотела поступить в театральное училище, поэтому везде себя пробовала в похожих сферах. В школе, когда училась, я пела и вела любые вечера, участвовала в конкурсах художественной самодеятельности. Потом получила образование филолога, работала учителем русского языка и литературы. То есть навык работы с аудиторией у меня имелся.

Фото: omskinform.ru

Как только открыли СКК «Иртыш», я пришла туда устраиваться администратором, хотела поменять сферу деятельности. Мне предложили попробовать объявить балет на льду. Я как «шандыбахнула»: «Ленинградский государственный балет на льду!». И все сразу: «Вот это голосище!». Отработала 12 дней, объявляя спектакли утром и вечером, и меня пригласили в качестве диктора на хоккейные матчи. В 1990-е, когда в спортивном комплексе шла торговля, подрабатывала диктором, делая рекламные объявления. И это тоже очень нравилось.

– Пришлось, наверное, изучать хоккейные правила?

– Конечно! Для меня главное было - понять жесты судей, вовремя объявлять последние минуты периода или матча, удаления, чтобы все было четко, чисто, без пауз, на одном дыхании. Существуют обязательные объявления для дикторов, я за эти рамки не выхожу, если только сама добавлю каких-то интересных «фишек». А их за время моей работы было немало. Раскатистое, певучее объявление автора заброшенной шайбы именно нашей команды, к примеру, предложил хоккейный арбитр Александр Галиахматов. Я попробовала, это вызвало бурю эмоций у болельщиков.

Великий диктор Валентин Валентинов однажды приехал на хоккейный матч, когда играла легендарная тройка Сушинский-Затонский-Прокопьев. Он посоветовал объявлять иначе, с паузами: «Шайбу (пауза) забросил (пауза) Александр (пауза) Прокопьев (пауза)». Я объявила по-новому. И тут Саша подъезжает, руки развел в стороны, смотрит на меня вопросительно, с недоумением: что такое, что происходит? Валентинов послушал, посмотрел на все это и говорит: «Надежда, делай только так, как ты всегда делаешь. Твой голос – это природный дар. Не пытайся что-то изменить». И я вернулась к своей манере.

– Слышали, что за два часа до матча вы стараетесь не разговаривать. Есть ли еще какие-то ритуалы, позволяющие настроиться на игру?

– Стараюсь избегать неприятных встреч, разговоров, взглядов. Мне нужно хорошее настроение, и это однозначно, проверено временем. Как я уже говорила, мне нужно «включить все лампочки».

Я живу на улице Красных Зорь, и когда собираюсь на работу в Академию «Авангарда» (находится у Телецентра – РИА «Омск-информ»), то иду пешком до площади Ленина по улице Лермонтова. В это время настраиваю голос и себя, могу станцевать, спеть под гул трамвая. Я включаю все, что во мне положительного, чтобы отдать всe это людям и игрокам.

– А есть какие-то сложные для вас фамилии?

– Когда у нас играло рижское «Динамо», все, кто стоял рядом, специально слушали правильность произношения своеобразных фамилий игроков и тренеров этой команды. С моей стороны не было ни одной ошибки, червоточинки! И это высоко оценили представители команды-соперника. Было очень приятно. Сотрудники пресс-службы ХК «Авангард» всегда приносят мне перед матчем составы команд с ударением, согласованным с тренером команды-соперника, чтобы не было обид со стороны игроков. Всегда перед любым матчем несколько раз просматриваю все фамилии, сложные проговариваю.

В начале своей работы я составила для себя табличку, чтобы было удобно, кого за что удалили, кто забросил шайбу. Люблю организовать рабочее пространство. И это мне очень помогает.

Полежаев не давал подрабатывать

– Вы неоднократно объявляли почетных гостей – губернатора Леонида Полежаева, президента Белоруссии Александра Лукашенко, других известных людей. Присутствовало ли волнение?

– Очень переживала. Леонид Полежаев всегда говорил: «Пусть Надежда меня объявляет». Опекал меня: «Береги свой голос!» Лишний раз нигде не подрабатывала. «Демичева – только официальный голос «Авангарда», – настаивал он. Заботился обо мне.

– Но подрабатывать все равно приходилось?

– В связи с тем, что воспитывала одна двоих детей, приходилось много работать. В один день была в нескольких видах деятельности: в 6 утра мыла пол в областной больнице, затем к 8 утра, переодевшись, торопилась в школу, работая учителем, после уроков бежала на ярмарку в СКК, где работала диктором, и, наконец, вечером хоккей. Везде разные эмоции, одних переодеваний сколько! Похоже, я состоялась как актриса (смеется). Вот я к вам шла и пела песню. Сама себе поднимаю настроение и всегда улыбаюсь.

Фото: omskinform.ru

Мне каждый раз хотелось где-то еще себя проявить, в чем-то попробовать. Поехала как-то в Тару на открытие ледового дворца. Там, естественно, было очень холодно, а я прибыла в своих сапожках. Хоккейная площадка холодная – жуть, в общем-то, мы находились на улице, только крыша над головой, и все. Дали мне какие-то чуни, в них и шла по льду. Замерзла, конечно. Но эти самые чуни настроение поднимали, потому что они были, наверное, 60-го размера, так как вошла моя нога в сапоге. Болельщики все меня знают, это тоже было очень приятно. Тогда со мной произошел небольшой казус. На таких площадках необходимо объявлять: «Десять минут до конца первого периода», потом «Пять минут до конца первого периода», а я – бац! – и объявляю, что пять минут до конца второго. С трибун кричат: «Надя, ты определись, первый или второй период». А я им в ответ: «Да первый-первый!» и улыбалась от души. Зрители далее на протяжении всего матча выкрикивали: «А что нам скажет Надежда Демичева?». Такие маленькие «фишки» формируют положительные эмоции и обновляют организм!

– Сейчас вы совмещаете работу диктором с должностью менеджера по аренде льда и помещений?

– Да, отвечаю за аренду льда в детском хоккейном центре и Академии «Авангард», а также за массовые катания. Мне и по этому направлению легко работается. Арендаторы меня хорошо знают, уважают, отношения доверительные с пониманием.

Шайбы от хоккеистов и град из бутылок от випов

– Читали в одном из прежних интервью, что из всех площадок вам роднее всего СКК имени Блинова. Насколько комфортно себя чувствуете в стенах хоккейной Академии «Авангард», объявляя игроков на матчах «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов»?

– В СКК имени Блинова была потрясающая домашняя обстановка, добрейшие и очаровательные люди, идеальный микрофон. Сколько я ни работала, таких микрофонов не было. Понимаете, ведь все это влияет на голос. Даже поворот шеи, и тот сказывается.

Мне наша известный фониатр Людмила Доронина объяснила на консультации, что не надо вертеть головой. Чтобы голосовые не напрягались, нужно голову держать в одном положении.

А бывает, что игроки ударяются о стекло во время схваток, и отдача идет по бортикам, где стоит стол. Микрофон бьет по губам, по носу. Иногда кажется, что разобью лицо, нос, зубы. А если еще во время объявления? В таких случаях необходимо сдерживать себя, не напрягаться, не ойкать. Как говорила – так и продолжать, чтобы зрители ничего не заметили. Еще точно знаю, если на лице появляется улыбка, это тоже очень «заметно» в микрофон.

Удары были, и неоднократно. Отвлекаться нельзя. Ведь и шайба может прилететь. У меня на голове есть шишечка, это тоже «подарок» от шайбы. Хорошо, женщина, и можно прикрыть челкой. Или в ребро попадало. Мне Максим Сушинский (тогда как раз капитанил) говорит: «Сидишь, бла-бла-бла, не видишь, а она (шайба) прямо на тебя летит». В правый бок шайба попала, и от удара аж дыхание перехватило.

hawk.ru

Когда переезжали в только построенную «Арену Омск», советовалась со своими родными, переезжать с командой или нет. Все-таки намного дальше от дома. Ответ был однозначный. На той арене была совсем другая акустика: голос звучал раскатисто, с эхом. Сначала показалось тяжело, микрофон стоял на низкой стойке, шею напрягаешь, руки мерзнут. Затем все стабилизировалось: и микрофон отличный, и к условиям привыкла.

Болельщиков стало больше, эмоций прибавилось. Были случаи, когда игра зрителям не нравилась, могли что-нибудь сгоряча бросить на лед. Летело все, даже деньги. Я говорю: «Господи, дайте шлем».

– Такое случалось?

– Было, когда мы должны были взять золото, а взяли серебро в серии с московским «Динамо» в 2012 году. Я еще тогда со сломанной ногой работала. Провела, между прочим, 13 матчей: и «Авангарда», и «Омских Ястребов». Была предана своим любимым командам и не могла их подвести. В тот год «Авангард» взял серебро, а «Ястребы» золото. Так вот, крайний матч плей-офф. «Динамо» выигрывает. Сколько тогда после матча с трибун летело денег на лед: полтинники, сотки, пятисотки, даже мелочь! Тем самым болельщики давали понять, что соперник купил игру. Простой зритель видит не все коллизии.

– Успели ли оценить акустику на новой «G-Drive Арене»?

– Не могу ничего сказать. Игру «Авангарда» вела лишь однажды, объявила наши две заброшенные шайбы – и все. С одного раза трудно оценить микрофон. Но еще, знаете, я такой диктор, что мне обязательно надо себя слышать. Если что не так, тогда звоню звуковикам. И они мне ставят динамик. То есть я чувствую погрешности в звуке с первых минут.

«Мужские» забавы: матерные баталии Ягра, Сушинского и Твердовского

– Вы редко пропускали матчи «Авангарда». Помнится, как-то одну игру вел Александр Мулик.

– Это были единичные случаи. Один раз упала, было сотрясение; второй раз, когда мама умерла. Вместо меня на микрофоне был Александр Мулик. Тогда Максим Сушинский напустился на Мулика, объявившего шайбу, ругался матом из-за его манеры. Команда, к сожалению, проиграла. Между прочим, были случаи, когда мужчины желали занять мое место. Но болельщики (и не только) посчитали, что нужно оставить диктора-женщину.

– У вас совсем не женская профессия. Одно из качеств диктора – способность быстро ориентироваться в коллизиях игры. Помогают ли эти навыки в жизни, пониманию «мира мужчин»?

– Уважаю мужчин бесконечно. Хотя при их удалении, что греха таить, они вставляют крепкое словцо. Даже Яромир Ягр шикарно ругался с такой своей окраской. Правда, бывает, что хоккеисты переходят рамки, когда сидят на скамейке штрафников. Мужчины-судьи им делают замечания, я в данный воспитательный момент не встреваю.

Фото: hawk.ru

Была ситуация, когда Олег Твердовский что-то не поделил с иностранным игроком. Их удалили. Представьте: Твердовский сидел с одной стороны, удаленный оппонент – с другой. Речь от них исходила далеко не литературным языком. Вдруг иностранец соскочил со скамейки штрафников и попытался продвинуться к Твердовскому. Я сначала пригнулась, потому что полетели краги, а потом встала и держу его: «Дорогой, хороший, не надо, иди обратно!» Послушался, успокоился. Видимо, потому что я женщина.

Самые трагичные новости: смерть Черепанова и отъезд «Авангарда» в Балашиху

– Какие самые неожиданные, грустные или радостные, новости приходилось объявлять за время вашей работы?

– Конечно, самое печальное – объявлять минуту молчания после смерти Леши Черепанова. Настоящая боль – известия об уходе Леонида Киселева, Александра Вьюхина. До такой степени надо было менять голос, убирать все эмоции. Очень тяжело.

sports.ru

– После смерти Черепанова сняли клип, который начинался с вашего голоса.

– Самое парадоксальное, голос записал с трибун кто-то из болельщиков. Когда Леша умер, по всему городу у всех на телефоне была эта запись. И я сразу реагировала, поворачивалась на звуки своего голоса. Со мной здоровались, выражая печаль. Вроде и грустно, а с другой стороны, мой голос пригодился. Главное, запись получилась очень хорошей, как будто издалека, ненавязчивой. Оказывается, болельщики сидят не дремлют: не просто смотрят хоккей.

– Наверняка не самые приятные чувства испытывали, когда «Авангард» переехал в Балашиху?

– Реально плакала. Они провели в детском хоккейном центре два или три матча. И оттуда выезжали в автобусе до аэропорта. Ребята выходили из ДХЦ и все, как один говорили: «Мы Вас ждем!» Просто такой комок в горле, публики было много, поэтому сдерживала эмоции. Потом уже позволила себе порыдать в кабинете.

«Омские Ястребы» и «Омские Крылья» достойны золота

– Но сейчас у вас другие «подопечные». Общаетесь ли с ребятами из «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов»? Есть ли любимые игроки, у которых, на ваш взгляд, большое хоккейное будущее?

– Профессиональный рост пусть отмечает тренер. Когда кого-то из наших удаляют, всегда говорю ему: «С тебя шайба, раз две минуты просидел». Он отвечает: «Сейчас сделаю». И действительно: то передачу отдает, то шайбу забросит. Я всех их люблю!

Особенно импонируют молодые ребята, которые стремятся к победам. Чтобы добиться чего-то, надо сначала получить опыт. Ребята все хорошие, ко мне относятся уважительно. И это очень приятно!

Фото: hawk.ru

– Нравится ли вам игра молодежи?

– «Омские Ястребы» – очень хорошая команда, может претендовать на золото. «Омские Крылья», конечно, разновозрастная тусовка. Но мне нравится, как молодежь уважительно относится к старшим ребятам, а взрослые игроки не унижают младших. И в этом году команда смотрится по-другому, может бороться за призовые места.

– Когда Иван Мирошниченко вернулся на лед после болезни, вы его по-особому объявили?

– Однозначно! Когда он вышел, я ему подмигнула и всячески выражала одобрение жестами. Он реагировал сдержанно. Видимо, для него это было не менее волнительным. Дай бог ему здоровья и спортивных результатов. Думаю, все у него получится.

Фото: omskinform.ru

Дочь выросла на хоккее, а внук выбрал футбол

– Как дети относились к вашей постоянной занятости?

– У меня сын и дочь. Сейчас уже достаточно взрослые, есть внуки. Дочка все время ходила со мной на хоккей, она там и выросла. Может, хотела быть ближе ко мне, скучала. В настоящее время мы живем втроем: внук, я и дочь. Сын с семьей в Краснодаре. У него всегда было другое отношение к хоккею, не фанат. С моими детьми я всегда и во всем советуюсь, и мы вместе принимаем решения, так ведь больше не с кем. Я горжусь своими детьми!

– Вы рассказывали о внуке, который встал на коньки. Продолжает ли он заниматься хоккеем?

– В 6 лет мы отдали внука в хоккей. Это так затратно! Я очень благодарна Денису Куляшу, ведь это он мне финансово помог приобрести форму. В детском саду посещение тренировок казалось нормальным, без особых проблем. А когда внук пошел в первый класс, встал вопрос, кто будет водить ребенка на тренировки. Образовалась проблема. Один раз пропустили тренировку, другой, третий… Продержались полтора года, и пришлось уйти. Со второго класса он играет в футбол на «Красной звезде», вратарь. Стадион недалеко от дома. Сразу самостоятельно стал ходить на тренировки. Это хорошо, что внук нашел себя.

Люди сами делают свой город

– Омичи любят критиковать город. А у вас никогда не появлялось мысли покинуть Омск?

– Я бесконечно люблю свой город. В свое время, когда была помоложе, предлагали работать диктором в Москве, Сочи и в Новосибирске. Но я не покинула город, поскольку его люблю. Люди сами делают свой город. Надо всегда самим что-то пытаться поменять к лучшему. Тогда город будет прекрасным и родным! В настоящее время Омск так преображается, расцветает! Обожаю центр города, парк 30-летия, «Зеленый остров» и Набережную. В городе много красивых уютных мест, где можно расслабиться, подумать, помечтать. В парках пошелестеть листочками, или просто на Иртыш посмотреть с моста, или прогуляться по улицам, мурлыча под нос песенку.

– Где-то за пределами Омска удается бывать?

– В других местах особо нигде не была. Это следующий шаг, надеюсь (улыбается). Спасибо, побывала в Москве на хоккейных матчах «Авангарда». В детстве отдыхали в Одессе, море впечатляет, просто необъятных размеров – сказка. В юности по путевке увидела Болгарию и Румынию. А недавно дочь свозила меня в Турцию. Представляете, летим в самолете, а меня узнают, говорят: «Авангард – чемпион!» Так неожиданно и приятно! Вниманием, конечно, я не обделена, повсюду встречаются болельщики.

Фото: omskinform.ru

Вот и к вам шла на интервью, каждый второй на улице говорит: «Здравствуйте, Надежда!» или частенько за спиной звучит любимая фраза омичей: «Шааайбу заброооосил…!»

– Как боретесь с плохим настроением?

– Пою или танцую! Или скажу: «Надя, ты сегодня такая умница, такая красотка, у тебя все получится. Не вздумай вешать нос!». Тогда червоточинка сгладится. Я и на 8 Марта сама себе дарила подарки, цветочки. Сейчас это делают дети и внуки. Жизнь ведь как пирог: вкусные слои чередуются с невкусными.

– Есть ли у вас мечта, не связанная с хоккеем?

– Мне хотелось бы посмотреть, как живут люди в других городах и странах. В мире много всего интересного, но пока никаким образом это не получается! Буду мечтать, может когда-нибудь и сбудется. А девиз моей жизни – это стихотворение Сергея Острового, которое помогает много лет:

В жизни по-разному можно жить,

В горе можно и в радости.

Вовремя есть, вовремя пить,

Вовремя делать гадости.

А можно и так:

На рассвете встать.

И, размышляя о чуде,

Рукой обнаженной солнце достать

И подарить его людям.

Я благодарна всем омичам (и не только), всем болельщикам за поддержку, искренность и любовь! Нет у меня наград, да и не надо!

Моя самая главная награда – это любовь народа.