Фото: vk.com/omsk_fishing

В Омске и пригороде рыбаки открыли сезон подледной ловли. В сообществе «Рыбалка в Омске» во «ВКонтакте» уже появились фотоотчеты с местных водоемов. На озере Чередовом в Ленинском округе один из рыбаков установил палатку с газовым обогревателем, вооружился подводной видеокамерой и светящимися поплавками. Результат – пакет серебряных карасей. Толщина льда на Чередовом сейчас 8–10 сантиметров.

В затоне у «Камелота» омичи ловили зимними удочками. По словам участников выезда, лед в 20 метрах от берега держит вес человека, а в улове – окуни и ротаны. Котлован у деревни Приветной тоже облюбован рыбаками: толщина льда – около 10 сантиметров. Омичи проверяют ледовую обстановку и в районе Николаевки.

В Тюкалинском районе один из рыбаков вытащил пару десятков темных ротанов. По его словам, на сало попадается мелочь, а на нарезку из ротана идут крупные экземпляры. Толщина льда там тоже 8–10 сантиметров.

Отметим, что в ГУ МЧС России по Омской области призывают жителей не рисковать жизнью ради улова. По прогнозам спасателей, из-за оттепели и ледяного дождя структура покрытия на водоемах неоднородна, а безопасный лед в регионе сформируется только во второй половине декабря.

Напомним, что в регионе стартовала акция «Безопасный лед»: к разъяснительной работе среди населения привлекли более 1 280 специалистов, а особое внимание уделят местам подледного лова.