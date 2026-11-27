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В декабре из Омска продолжат субсидировать перелеты по 12 направлениям. Список остался тем же, что и в ноябре: Екатеринбург, Казань, Красноярск, Минеральные Воды, Тобольск, Улан-Удэ, Уфа, а также пять направлений в Югру и на Ямал – Ханты-Мансийск, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск и Салехард. По всем 12 маршрутам субсидии действуют до 31 декабря.

Осенью список направлений то расширялся, то сокращался. В сентябре программа охватывала девять городов, в октябре – уже 13. Сокращение произошло 1 ноября: в этот день закончился сезон субсидируемых перелетов в Горно-Алтайск.

У части направлений свои сроки действия программы. В Минеральные Воды она работает с октября по декабрь. Для Казани и Тобольска указаны два периода: с января по апрель и с октября до конца года.

Напомним, что в конце октября авиакомпания «Ямал» начала продажу субсидированных билетов из Омска в Салехард, Надым и Ноябрьск на период с 2 января по 31 марта 2027 года.