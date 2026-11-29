Фото: vk.ru/maksimsinger

Певица Максим (6+), выступившая на «G-Drive Арене» в Омске накануне, опубликовала в своих соцсетях пост-благодарность. Он сопровождался роликом под хит «Нежность», представляющим нарезку моментов с концерта.

– Спасибо, Омск! – написала певица.

Отметим, что во время почти двухчасового концерта 27 ноября Максим исполнила свои нетленки «Трудный возраст», «Мой рай», «Нежность» и, конечно, «Знаешь ли ты?». Публика пела вместе с ней. После концерта исполнительница вышла раздать автографы фанатам.

Ранее сообщалось, что билеты на концерт варьировались от 2,5 до 7 тыс. рублей.