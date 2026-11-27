poezddedamoroza.ru

Завтра, 28 ноября, в Омск прибудет поезд Деда Мороза. Состав сделает остановку на железнодорожном вокзале в 11:00 и останется в городе до 15:55, сообщили организаторы.

Из-за аварии на железной дороге в Архангельской области маршрут поезда пришлось изменить. При этом Омск из расписания не исключили – состав по-прежнему приедет в город.

На перроне для посетителей устроят бесплатное праздничное представление с участием Деда Мороза и сказочных персонажей. Также гости смогут побывать в тематических вагонах. Среди них – вагон Снежной Королевы, вагон-лавка с сувенирами, фотокупе, вагон-ресторан и буфет. Кроме того, желающие смогут отправить письмо Деду Морозу через специальную почту.

Еще одной новинкой этого года станет вагон-цирк. Впервые в составе поезда оборудовали специальное пространство для представлений. В вагоне № 11 покажут программу «Чудеса в Цирке Поезда Деда Мороза» с фокусником Чародейкиным и акробаткой Бусинкой. Шоу продлится около 30 минут. Билеты можно приобрести прямо на платформе у проводника-аниматора.

Посещение передвижной резиденции Деда Мороза и кукольного театра – по отдельным билетам. При этом часть тематических вагонов открыта для всех желающих бесплатно.

Напомним, ранее сообщалось, что билеты на сеансы раскупили в первые же минуты после старта продаж.