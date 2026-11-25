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Общероссийское объединение пассажиров предлагает снизить сбор за возврат железнодорожных билетов для организованных детских групп до 1–2 % от стоимости. С такой инициативой выступил председатель организации Илья Зотов.

Речь идет прежде всего о поездках на летний отдых, а также на спортивные и творческие мероприятия. Для таких групп предлагают установить отдельные условия возврата билетов и не взимать стандартную комиссию.

— Сделать отдельную градацию при возврате билетов для детей организованных детских групп. Здесь речь, конечно же, про летний отдых, плюс есть огромное количество спортивных и творческих мероприятий. Если такие возвраты происходят, то не удерживать такую общую комиссию, а, возможно, сделать ее вообще самой минимальной – 1–2 % от билета, – цитирует Зотова РИА Новости.

Глава объединения пояснил, что детские группы обычно возвращают билеты не по собственному желанию, а из-за обстоятельств, которые мешают поездке.

Отметим, что с 1 декабря 2026 года сбор за возврат железнодорожных билетов будет составлять от 1 % до 10 % их стоимости. Его размер зависит от времени, оставшегося до отправления поезда, сообщали в РЖД.