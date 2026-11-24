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Российская Госдума одобрила закон из бюджетного пакета, который переводит тарифы страхования от производственного травматизма и профзаболеваний в Налоговый кодекс и делает их бессрочными, без привязки к конкретным годам.

Ставки останутся прежними – от 0,2 % до 8,5 % от начисленных выплат и вознаграждений в зависимости от класса профессионального риска и вида деятельности. Всего сохраняется 32 тарифа.

Для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые нанимают работников с инвалидностью I, II и III групп, продолжает действовать льгота по таким взносам: они смогут платить 60 % от установленной ставки с выплат в пользу этих сотрудников.

Закон начнет действовать со дня опубликования, за исключением ряда норм с отложенным сроком вступления в силу.