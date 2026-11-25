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Постоянная жажда по вечерам может быть не просто особенностью организма, а признаком проблем со здоровьем. В некоторых случаях она указывает на сахарный диабет, заболевания почек или нарушения работы щитовидной железы. Об этом RT рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

При этом желание пить перед сном не всегда связано с болезнями. Оно может возникнуть после сытного ужина с солеными или богатыми белком продуктами, употребления алкоголя или из-за слишком сухого воздуха в помещении.

Однако если жажда становится постоянной, стоит обратить на нее внимание. По словам врача, это может быть одним из признаков сахарного диабета. При повышенном уровне сахара организм теряет больше жидкости, из-за чего возникает потребность чаще пить. Среди других возможных причин Кашух назвала заболевания почек, нарушения работы щитовидной железы и прием некоторых лекарств, в частности мочегонных.

Сильная жажда по утрам также может быть связана с дыханием ртом во сне. Из-за этого пересыхают слизистые оболочки и возникает потребность в воде. Причиной такого дыхания могут быть заложенность носа или ночное апноэ.

Чтобы выяснить, чем вызвана постоянная жажда, врач рекомендует сдать анализы крови и мочи, в том числе проверить уровень сахара и плотность мочи. При необходимости также потребуется исследовать гормональный фон.

Напомним, ранее омичам назвали причину тяжелого подъема по утрам.