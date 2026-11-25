Фото создано при помощи ИИ

В Омской области с начала года зафиксировали 11 случаев гибели пчел. Все они связаны с неправильным применением пестицидов, сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

– Способствующими гибели причинами также являются: обработка посевов вблизи границ населенных пунктов, неприменение сельхозтоваропроизводителями биологических препаратов, несоблюдение владельцами пасек правового режима использования земель, – цитирует ведомство «НГС55».

Еще одной причиной гибели насекомых становится несвоевременное оповещение пчеловодов о предстоящей обработке полей. Кроме того, аграрии зачастую не предоставляют полную информацию о свойствах используемых инсектицидов, гербицидов и фунгицидов. Это мешает владельцам пасек заранее оценить возможную опасность для пчел и принять меры для защиты ульев.

Напомним, ранее сообщалось, что под Омском аграриев наказали за обработку полей без предупреждения пчеловодов.