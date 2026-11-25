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В Омской области сегодня, 25 ноября, ожидается переменная облачность. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем температура воздуха составит от –4 до +1 °C. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ночью ожидается облачная погода с прояснениями. Температура опустится до –2...–7 °C. Существенных осадков также не ожидается, на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный, юго-восточный, 7–12 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится.