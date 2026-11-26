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25 ноября в Омске на сцене музыкального театра показали музыкальную драму «Летят журавли» (16+). Показ прошел в конкурсной программе Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра», сообщает Омскрегион. Премьера состоялась в прошлом сезоне, постановку посвятили 80-летию Великой Победы. В основе – пьеса Виктора Розова «Вечно живые». У спектакля 13 номинаций на премию «Музыкальное сердце театра», а театр приехал со своим оркестром, хором и балетом.

Музыку написала композитор Ульяна Стратоницкая, в программке жанр обозначен как «музыкальная драма». Художественный руководитель и главный дирижер театра Александр Новиков считает более точным название «лайт-опера».

– Здесь нет разговорных сцен, есть сквозное музыкальное развитие и целое сплетение разных музыкальных средств, – пояснил он.

Автор либретто и режиссер постановки – Александр Лебедев. Роль Вероники исполняет номинантка премии Анастасия Качалова. По ее словам, героиня меняется по ходу действия: из влюбленной, местами капризной девочки становится мудрой женщиной.

– Хотя бы раз кто-то из нас плакал на сцене или за кулисами, когда мы работали над этим материалом. И сейчас, когда выходим на сцену, каждый спектакль оставляет след в душе, – рассказала актриса.

– Мой персонаж олицетворяет человека, который думает только о себе, и в итоге мы видим, что это ни к чему не приводит, – говорит он.

По сюжету Вероника становится женой Марка – двоюродного брата Бориса. Марк – пианист, бронь он получил обманом. Эту роль играет номинант премии Артур Ревенко.