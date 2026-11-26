Фото: Omskinform.ru

В Омске на сцене ТЮЗа показали «Карлика Носа» (6+). Спектакль привезла труппа Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А. А. Брянцева, показ прошел в рамках фестиваля «Музыкальное сердце театра». Режиссер Илья Архипов сам написал инсценировку и тексты песен, а заодно выступил художником-постановщиком. Длится постановка почти два часа.

Роль Ганны исполнила Мария Матвеенко. По ее словам, мама в этой истории – фигура особенная.

– Мама – она как мята: очень нежная, трепетная, безумно любит свою семью, сына и супруга, – рассказала актриса.

Якоба сыграл Глеб Борисов. Главным испытанием для его героя он назвал взросление.

– Самое важное испытание Якоба – повзрослеть и при этом сохранить в себе доброе сердце. Он сам говорит: неважно, сколько у человека денег, главное, чтобы внутри было добро, – сказал актер.

Белая ведьма досталась Анне Лебедь. Ее персонаж, по задумке, должен пугать детей, и актрисе пришлось полагаться не на голос, а на тело: на ней маска, глаз почти не видно, мимики нет.

– Она очень боится постареть. Ее страхи – одиночество, недолюбленность, боязнь смерти. Она хочет быть красивой и любимой. Все это вместе и делает ее такой, – пояснила Анна Лебедь.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» проходит в Омской области с 20 по 30 ноября. Омск принимает его в статусе «Культурной столицы России – 2026».