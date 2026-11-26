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В Омске открылся десятый фестиваль «Белая симфония». Он стартовал 21 ноября в Омской филармонии и продлится до 16 декабря, а в этом году совпал с 60-летием Омского академического симфонического оркестра – юбилей коллектив отмечает в течение года.

Первый концерт посвятили Ференцу Листу. Прозвучала «Данте-симфония» – части «Ад» и «Чистилище», во время исполнения на экране показывали гравюры Гюстава Доре. Вместе с оркестром выступил женский хор Омского музыкального училища имени В. Я. Шебалина, также исполнили симфоническую поэму Листа «Прелюды» и Первый концерт для фортепиано с оркестром.

Солировал пианист Жуй Мин, для которого это первый визит в Омск.

– Я впервые в Омске. Мне очень приятно принять участие в открытии «Белой симфонии». Симфонический оркестр – прекрасный коллектив. Мы сразу поняли друг друга – и с оркестром, и с дирижером. С трех лет я занимался с русским педагогом, поэтому мне близка русская фортепианная школа. У российской публики всегда самый яркий отклик, – рассказал музыкант.

Жуй Мин родился в 2006 году в Цзинане, музыкой начал заниматься в пять лет в российско-китайской школе искусств «Березка». В 2019 году переехал в Москву и продолжил обучение в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства.

Зрителям, пришедшим на концерты в белых нарядах, дарят памятные подарки. Заключительный концерт фестиваля пройдет 16 декабря.