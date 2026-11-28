Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

Осужденных к принудительным работам из исправительного центра № 1 сводили в Омский государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского. О выезде сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Музей занимает здание 1799 года постройки, где когда-то жили коменданты Омской крепости, и работает с 28 января 1983 года. Работники музея провели для гостей экскурсию о жизни и творчестве писателя, а сами осужденные ознакомились с постоянными экспозициями.

Поездка прошла в сопровождении сотрудников исправительного центра. В службе отметили, что такие инициативы мотивируют осужденных к правопослушному поведению и помогают им адаптироваться к жизни после освобождения.

Федор Достоевский отбывал каторгу в Омском остроге с февраля 1850 года по февраль 1854-го. Писатель неоднократно бывал в доме коменданта Омской крепости, где сегодня располагается музей, названный его именем.