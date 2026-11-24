Фото: Пресс-служба УФСИН России по Омской области

В омской исправительной колонии № 6 изготовили серию матрешек – традиционный сувенир расписали с национальными костюмами, узорами и орнаментами. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Автором серии стал один из осужденных учреждения. Работу выполнили в рамках мероприятий, которые проводятся в колониях региона.

Как отметили в службе, такие занятия дают заключенным возможность проявить себя в творчестве и освоить навыки декоративно-прикладного мастерства.