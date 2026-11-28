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В Омске пассажиры 67-го автобуса ездят в холодном салоне. О проблеме стало известно после жалобы одного из пассажиров, которую он оставил в комментариях на странице администрации Омска в соцсети «ВКонтакте» 25 ноября.

По словам мужчины, люди мерзнут в неотапливаемой машине уже неделю. Речь идет об автобусе с бортовым номером 594, который курсирует между поселком Солнечным и Нефтезаводом.

В мэрии пояснили, что при среднесуточной температуре ниже +5 градусов воздух в салоне должен быть не меньше +12 градусов. В администрации отметили, что из-за малого расстояния между остановками и частого открывания дверей температура в салоне может отличаться от рекомендованной.

За техническое состояние автобусов и исправность оборудования отвечает перевозчик – пассажирское предприятие № 8. Пассажирам предложили обращаться по вопросам неисправного отопления к нему.