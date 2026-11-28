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В Омске социальное такси может начать работать до 23:00. Сейчас служба принимает заявки не позднее 22:00, но горожане просят учитывать время хоккейных матчей и вечерних событий, сообщает omsk.aif.ru со ссылкой на региональное министерство труда и социального развития.

Служба объединяет 38 комплексных центров социального обслуживания и учреждение «Социальная защита». Автопарк – около 100 машин, 25 из них оборудованы для перевозки людей на инвалидных колясках: в автомобилях есть подъемники, аппарели и специальные крепления. Ежедневно операторы принимают до 25 заявок.

Чаще всего пассажиры заказывают поездки в больницы, санатории, учреждения социального обслуживания, на медико-социальную экспертизу, а также на железнодорожные вокзалы и в аэропорт. Среди востребованных направлений – поездки на гемодиализ и в онкодиспансер. Заявки на посещение органов власти и МФЦ относятся ко второй очереди, поездки по вопросам ЖКХ и бытового обслуживания – к третьей. Спортивные и культурные учреждения, а также магазины относятся к четвертой категории: воспользоваться такой услугой можно не чаще одного раза в месяц.

Заказать социальное такси можно по телефону 55-00-55 или направить письменное обращение на электронную почту. Заявку принимают не раньше чем за три дня и не позднее чем за сутки до поездки.