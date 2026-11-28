«Омск-информ» продолжает меняться для своих читателей. Накануне на сайте запущена еще одна полезная и яркая новинка – на главной странице появились день недели, дата и точное омское время. Под ними кнопка «Часы Омска», при нажатии на которую вы увидите знаменитые куранты с Любинского проспекта.

Красивая анимация с часовой башней на улице Ленина, 14 воссоздает атмосферу главной улицы города и одного из ее символов. Включив звук, можно услышать, как часы идут. Раз в полчаса раздается бой – все, как у настоящих курантов. На башню даже садятся голуби. Их, кстати, можно гонять, кликнув по любой из птиц мышкой или пальцем. От часового боя голуби тоже разлетаются.

Здесь же, в разделе «Время Омска», собрана полезная информация для читателей. Можно узнать разницу во времени Омска с другими городами, указаны время восхода и заката солнца, долгота дня, дан краткий прогноз погоды и ссылка на подробный. Мы также собрали ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о времени. Например, совпадает ли время в Омске и Казахстане. Все в одном месте – очень удобно.

Еще больше полезных функций в приложении «Омск-информ» для телефонов. Установить его очень просто.